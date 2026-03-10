Más de 1000 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente, informa la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 1,009 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente ante el aumento de tensiones y el conflicto armado en la región. La dependencia señaló que las embajadas de México han desplegado acciones de protección consular para ayudar a los connacionales a salir de zonas de riesgo.

De acuerdo con la Cancillería, las evacuaciones se han realizado principalmente mediante traslados terrestres hacia países donde aún operan vuelos comerciales, lo que ha permitido que los mexicanos puedan continuar su regreso a territorio nacional. Por ejemplo, algunos de ellos han sido llevados a Turquía, para que puedan regresar a salvo a México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Mexicanos evacuados y países de donde salieron

Según la SRE, los 1,009 connacionales evacuados se encontraban en distintos países del Medio Oriente donde la situación de seguridad se ha deteriorado en las últimas semanas. Las embajadas mexicanas han brindado asistencia a ciudadanos que estaban en:



Israel

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Bahréin

Líbano

Qatar

Las representaciones diplomáticas han apoyado a los mexicanos para identificar rutas seguras de salida, coordinar traslados terrestres y facilitar su traslado a aeropuertos que continúan operando en la región.

Números de emergencia para mexicanos en Medio Oriente

Ante la situación de seguridad, la Cancillería mexicana pidió a los connacionales mantener contacto con las embajadas y consulados en caso de requerir asistencia o información sobre rutas de evacuación. La SRE recomendó evitar viajes a Medio Oriente mientras continúe el conflicto y mantenerse atentos a los canales oficiales de información

La @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,009 connacionales desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar. No se han reportado daños a la integridad física de alguna o… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.