“Un loco con un martillo rompiendo ventanas”: La descripción del vicepresidente JD Vance sobre el hombre que ingresó a su casa

Un hombre fue detenido después de causar daños a la casa del vicepresidente estadounidense JD Vance en Cincinnati durante la madrugada del lunes, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos. El individuo fue retenido físicamente por los agentes poco después de la medianoche y posteriormente entregado a la policía de Cincinnati.

Según el Servicio Secreto, el sujeto rompió cuatro ventanas exteriores de la vivienda. La residencia estaba desocupada al momento del incidente, ya que Vance y su familia habían regresado a Washington, D.C., según confirmó un portavoz del vicepresidente.

El sospechoso fue identificado como William DeFoor, de 26 años, y fue acusado de correr a la casa de Vance, ubicada en William Howard Taft Drive. También se le adjudica haber causado daños al vehículo del vicepresidente.

La alerta de JD Vance en las redes sociales

Vance publicó un mensaje en X agradeciendo las muestras de apoyo y explicando la situación:

“Hasta donde sé, un loco intentó entrar a la casa golpeando las ventanas con un martillo. Estoy agradecido con el Servicio Secreto y la policía de Cincinnati por responder rápidamente. No estábamos en casa, ya habíamos regresado a DC”.

I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.



We weren't even home as we had returned… — JD Vance (@JDVance) January 5, 2026

Investigación en curso y posibles cargos

El Servicio Secreto de EEUU está trabajando conjuntamente con la policía de Cincinnati y la Oficina del Fiscal Federal mientras los fiscales revisan los posibles cargos contra el detenido.

Las autoridades han informado que no es la primera vez que DeFoor enfrenta cargos criminales, de acuerdo con Fox News.

En abril, se declaró culpable de dos cargos de vandalismo después de causar daños por valor de más de 2,000 dólares a una empresa de diseño de interiores de Hyde Park, según documentos judiciales.

DeFoor fue sentenciado a tratamiento en un centro de salud mental durante dos años y se le exigió pagar 5.550 dólares en concepto de restitución.