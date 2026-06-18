Israel desafía acuerdo EUA-Irán; descarta retirar tropas del Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que el Ejército mantendrá la “zona de seguridad” en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará “mientras las necesidades de seguridad así lo exijan” pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano — aseveró Netanyahu en su discurso, pronunciado durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada.

Israel se refiere como “zona de seguridad” al perímetro que invade desde el 2 de marzo en el sur libanés, con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros desde la frontera dentro del país vecino.

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¿Qué dice el acuerdo entre EUA e Irán?

Pese al acuerdo alcanzado esta semana y firmado la noche del miércoles entre Estados Unidos e Irán, que incluye “garantizar la integridad territorial del Líbano”, Netanyahu insistió en su intervención de este jueves que seguirá “fiel al objetivo supremo” que le guio a participar en la guerra contra la República Islámica el pasado mes de febrero: que Irán no tenga armas nucleares.

Este jueves también, un oficial del Ejército anunció que las tropas israelíes permanecerán en sus posiciones del sur del Líbano, pese a la firma anoche del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) seguirán manteniendo su presencia en la Zona de Seguridad, debido a las necesidades operacionales, con tal de eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva de las comunidades del norte israelí — aseveró el oficial.

Sin embargo, el militar también apuntó a que el Ejército de Israel atacará “amenazas” que identifique “más allá” de ese perímetro.

El texto difundido del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán incluye en su primer punto que ambos países, “así como sus aliados en la guerra actual”, declaran “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Asimismo, según reveló la Casa Blanca, establece el compromiso de las partes de “garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano”.

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