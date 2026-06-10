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Evacuan a más de 100 personas por fuga en gaseoducto de Pemex en Puebla
/Internacional/Video

Explosiones destruyen gasoducto en zona industrial de Rusia y provocan incendios masivos

Reportan emergencia en Rusia tras explosiones en un gasoducto dentro de una zona industrial, dejando múltiples heridos y severos daños materiales.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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