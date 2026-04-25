Las veces que han atentado contra Donald Trump

El presidente Donald Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinatos en los últimos años, en medio de un clima político marcado por la polarización.

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¿Cuántos intentos de asesinato ha sufrido Donald Trump?

13 de julio de 2024

Lugar: Butler, Pensilvania. Un atacante disparó durante un mitin; Trump resultó herido en la oreja.

“Me pregunto por qué me disparan, ¿Verdad? Solo los presidentes relevantes reciben disparos”, dijo.

15 de septiembre de 2024

Lugar: campo de golf en Florida. Un hombre armado con un rifle fue detectado antes de disparar; los agentes del Servicio Secreto abrieron fuego cuando un agente observó que alguien apuntaba con un rifle entre los arbustos.

El FBI lo investigó como intento de asesinato.

Este 25 de abril abril de 2026 ocurrió un ataque armado durante la cena de corresponsales en Washington, lo que podría considerarse como un posible intento adicional.

Es decir, el republicano ha sufrido tres ataques mortales frustrados si se incluye el incidente más reciente de hoy.

¿Qué otros presidentes de EUA han sufrido atentados?

Son abundantes los ataques contra los mandatarios a lo largo de la historia del país norteamericano. Trump no es el primer presidente o expresidente estadounidense en sufrir un intento de asesinato.

Ronald Reagan : En 1981, el entonces presidente Ronald Reagan llevaba apenas unos meses en el cargo cuando fue disparado al salir de un hotel Hilton en Washington . Su agresor, un perturbado admirador de la actriz Jodie Foster , le disparó una bala que entró por la axila y se alojó en el pulmón, sin tocar el corazón ni poner en peligro su vida. En menos de un mes, Reagan retornó a la Casa Blanca .

: En 1981, el entonces presidente Ronald Reagan llevaba apenas unos meses en el cargo cuando fue . Su agresor, un perturbado admirador de la actriz , le disparó una bala que entró por la axila y se alojó en el pulmón, sin tocar el corazón ni poner en peligro su vida. En menos de un mes, . John F. Kennedy : Un 22 de noviembre de 1963, en este caso en Dallas, el presidente John Fitzerald Kennedy iba en una limusina descapotable saludando al público y fue disparado mortalmente desde un apartamento cercano por Lee Harvey Oswald . El hombre fue asesinado dos días después y nunca pudo esclarecerse la trama que llevó a la muerte de Kennedy.

: Un 22 de noviembre de 1963, en este caso en Dallas, el presidente iba en una limusina descapotable saludando al público y fue disparado mortalmente desde un apartamento cercano por . El hombre fue asesinado dos días después y nunca pudo esclarecerse la trama que llevó a la muerte de Kennedy. Theodore Roosevelt : En 1912, cuando Roosevelt ya había abandonado la presidencia pero era todavía un hombre enormemente popular, fue emboscado delante del Gilpatrick Hotel en Milwakee por un hombre llamado John Schrank, propietario de una taberna y presuntamente desequilibrado. La bala se quedó en el pecho de Roosevelt sin llegar al corazón.

: En 1912, cuando Roosevelt ya había abandonado la presidencia pero era todavía un hombre enormemente popular, fue emboscado delante del Gilpatrick Hotel en Milwakee por un hombre llamado John Schrank, propietario de una taberna y presuntamente desequilibrado. La bala se quedó en el pecho de Roosevelt sin llegar al corazón. William Mckinley : En 1901 el presidente McKinley asistía a un concierto en la ciudad de Buffalo cuando fue disparado dos veces en el abdomen por un anarquista llamado Leon Czolgosz, quien más tarde escribió que había matado a McKinley por ser 2un enemigo del buen pueblo trabajador".

: En 1901 el presidente McKinley asistía a un concierto en la ciudad de Buffalo cuando fue disparado dos veces en el abdomen por un anarquista llamado Leon Czolgosz, quien más tarde escribió que había matado a McKinley por ser 2un enemigo del buen pueblo trabajador". Abraham Lincoln : En 1865, el presidente Lincoln había acudido al Teatro Ford de Washington cuando fue disparado por detrás en la cabeza por un simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth.

: En 1865, el presidente Lincoln había acudido al cuando fue disparado por detrás en la cabeza por un simpatizante confederado llamado James Garfield: En 1881, el recién electo presidente James A. Garfield se encontraba en la Estación de Potomac de Washington cuando fue tiroteado por Charles Guiteau, que resultó ser un hombre con problemas mentales. Garfield recibió dos tiros, y sobrevivió 10 semanas más, antes de morir.

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