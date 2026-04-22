Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que México se encuentra en una situación crítica y que su única salida es el apoyo estadounidense.

Las declaraciones surgieron tras ser cuestionado por Fox News sobre el accidente automovilístico ocurrido el fin de semana en Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA.

Martha MacCallum, conductora de la televisora, compartió un fragmento de la entrevista: “El presidente Trump nos dijo hace poco y lo cito ‘México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza que tiene México’”, señaló.

Asimismo la Casa Blanca pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” por los dos agentes estadounidenses.

“Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista posterior con la misma cadena.

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Cooperación sin autorización federal

Sheinbaum informó este martes que su gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la participación de los agentes de la CIA en un operativo el domingo pasado contra laboratorios clandestinos en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.

La presidenta mexicana subrayó, además, que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales.

En ese sentido, la portavoz de la Casa Blanca defendió que el mandatario republicano está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos”.

“Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo”, aseveró Leavitt.

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