La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Cole Tomas Allen sí quería matar a Donald Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Cole Tomas Allen sí quería matar a Donald Trump. | Reuters

Después del tiroteo en la cena de corresponsales, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, sí quería matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a tantos altos mandos de su administración como fuera posible.

A través de su cuenta de X, la asistente del mandatario republicado estadunidense, señaló que ella estaba con Donald Trump y la Primera Dama, y lo que se suponía que sería una noche divertida fue secuestrada por una persona “depravada y loca”.

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Violencia política contra Donald Trump

Karoline Leavitt recordó que rápidamente fueron escoltados a un lugar seguro por el Servicio Secreto y el mandatario fue “verdaderamente intrépido”, pero como ya lo dijo, esta violencia política debe de acabar.

“Gracias a las fuerzas del orden por mantenernos a todos a salvo, incluida la valiente agente que recibió una bala en el pecho y de inmediato se movió para neutralizar al tirador”.

What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible.



I was with… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026

¿Cómo fue el intento de atentado contra Donald Trump?

Cole Allen, de 31 años y de California, logró romper el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebrara la ceremonia, por algunos metros antes de ser interceptado por el Servicio Secreto.

La cámara del hotel reveló cómo el atacante logró ingresar corriendo al lobby con varias armas, antes de ser neutralizado, lo que ha despertado dudas sobre la respuesta del Servicio Secreto.