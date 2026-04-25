Cole Allen de 31 años originario de California, es el hombre detenido por disparar en la Cena de Corresponsales.

Cole Allen de 31 años originario de California, es el hombre detenido por disparar en la Cena de Corresponsales. | @realDonaldTrump | Truth Social

Cole Thomas Allen de 30 años, originario de Torrance, California, fue detenido este sábado 25 de abril, tras disparar en el lobby del hotel Washington Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Según Erin Thielman, uno de los asistentes del evento, el hombre armado pasó el control de seguridad antes de verlo caer al suelo tras hacer su primer disparo.

President Donald J. Trump delivers a statement following a shooter near the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/wOr1SjdfvP — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Asimismo, el testigo reveló a los medios internacionales que el sujeto portaba un rifle con cargadores al hombro, además de que escuchó otros tres disparos dirigidos hacia él.

El sujeto disparó desde casi 46 metros de distancia, así que se encontraba muy lejos de la habitación donde se encontraban el presidente y su esposa.

Trump publicou fotos do atirador Cole Thomas Allen, 31 anos, da Califórnia, sob custódia, além de imagens de câmera de segurança mostrando o momento do tiroteio no Hotel Hilton durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. pic.twitter.com/un8GoABrGa — Cebolinha (@Cebolinha1001) April 26, 2026

Aún no está claro cómo pudo entrar armado al recinto, pues Donald Trump aseguró que la habitación era muy segura, y enalteció la rápida respuesta de los agentes.

Perfil del tirador de la Casa Blanca

De acuerdo con la información reciente, Cole Thomas Allen estudió una ingeniería y se graduó del Instituto Tecnológico de California, conocido coloquialmente como “Caltech”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en conferencia de prensa que el sospechoso actuó como un “lobo solitario” y recalcó que le pareció “bastante malvado”.

Asimismo, añadió que Cole Allen luchó con todas sus fuerzas al momento de ser detenido, tachándolo de ser “una persona enferma”.

Las autoridades revelaron que, además del rifle, portaba una pistola y varios cuchillos. Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que se presentarán cargos y que la investigación sigue su curso, pues se le adjudicarán múltiples cargos.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay más personas involucradas y Donald Trump aseguró que el tirador está bajo custodia y con vida.