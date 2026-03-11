FBI advierte que Irán podría atacar las costas de California, EUA con drones de alto alcance

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), advirtió a inicios de febrero pasado a las autoridades federales y locales de California, Estados Unidos (EUA) por un posible ataque con aeronaves no tripuladas planeado por el régimen de Irán, esto tras los ataques coordinados del ejército norteamericano y el de Israel en Teherán.

Fue el medio local ABC News, el cual reportó que fuentes ligadas a las autoridades estadounidenses habían confirmado que el régimen iraní planeó atacar la Costa Oeste de los Estados Unidos como represalia por los bombardeos en su territorio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Donald Trump y Vladímir Putin hablaron de la guerra con Irán y otros temas en llamada La llamada entre Trump y Putin fue descrita como franca y profesional, atendiendo temas de interés nacional e internacional 09 marzo, 2026

¿Qué dice la alerta del FBI sobre el posible ataque de Irán en EUA?

De acuerdo con la información del FBI recabada por la cadena televisiva antes mencionada, Irán planeó llevar a cabo un ataque sorpresa con drones frente a las costas de California en febrero pasado, esto contra objetivos claros pero no especificados en el reporte.

A pesar de lo antes señalado, se informó que no se contó con información adicional sobre el posible ataque planeado por Irán en los Estados Unidos.

Es importante destacar que esta alerta emitida por el FBI, se dio un par de días después de que la administración de Donald Trump lanzó la primera oleada de ataques contra el territorio de Irán, esto con ayuda de Israel en Medio Oriente.

También alertaron sobre posibles ataques de cárteles mexicanos

Más allá de la alerta por los posibles ataques de Irán en territorio norteamericano, se informó que el FBI emitió la misma preocupación por ataques con drones llevados a cabo por los cárteles mexicanos, los cuales desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, se han visto debilitados.

La información dada a conocer por ABC News, señaló que altos funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos, también han mostrado una importante preocupación por el incremento en el uso de drones por parte de los cárteles de la droga en México, lo cual abre la posibilidad para ataques directos en su territorio.

A pesar de ello, se dio a conocer que la Oficina de Servicios de Emergencia de California, han mantenido activos los canales de seguridad estatales, locales y federales para proteger a la comunidad local.

Crecen teorías sobre el nuevo líder supremo de Irán

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.