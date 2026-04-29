Después de 30 años, la peste porcina africana regresó a España y ya despertó preocupación entre las autoridades, quienes buscan evitar que el virus llegue a las granjas y zonas porcinas comerciales.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirmó que la peste porcina africana (PPA) continúa expandiéndose tras su regreso en diciembre de 2025. Desde entonces se han detectado 162 casos positivos en siete municipios del entorno metropolitano de Barcelona.

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El brote ha evolucionado en Barcelona y ahora se contabilizan 31 focos de importancia (3 primarios y 28 secundarios). Ante los casos, las autoridades insisten que el nivel de alerta se mantiene a nivel máximo tanto en Cataluña como en el resto del territorio nacional.

España busca evitar la expansión del virus

El titular de MAPA, Luis Planas, señaló que el protocolo sanitario nacional delimitará la zona afectada y evitar la expansión.

¿Qué es la peste porcina africana?

La Peste Porcina Africana es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres. Entre sus características principales está la decoloración púrpura en la piel de los animales.

El virus se transmite a otros animales través de secreciones como fluido nasal, semen, orina y heces. No se contagia a los humanos, pues el virus no puede desarrollarse en el organismo.

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