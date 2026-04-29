Luego de que este miércoles 29 de abril se confirmara que el Gobierno de los Estados Unidos (EUA) acusó de narcotráfico al gobernador en turno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la prensa internacional no tardó en reaccionar y emitir sus investigaciones y posturas respecto a la solicitud de extradición del morenista.

Medios como The New York Times, Los Angeles Times, CNN y demás, destacaron que las acusaciones en contra Rocha Moya figuran como el primer “paso importante” de la administración de Donald Trump contra la corrupción y narcotráfico que se vive en suelo mexicano.

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¿Qué dijo la prensa internacional sobre Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con lo mencionado por The New York Times en una de sus publicaciones, la solicitud extradición de Rubén Rocha Moya podría generar tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el de Claudia Sheinbaum, pues destacan que el gobernador de Sinaloa es un “miembro de mayor rango” en Morena.

Fue el mismo medio norteamericano, quien de igual forma destacó la cercanía de Rocha Moya con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual incluso impulsó su campaña para la gubernatura en el pasado 2021.

CNN destaca “complicada” relación entre México y EUA tras señalamientos

Por su parte, una de las cadenas de televisión más importantes en los Estados Unidos como lo es CNN, señaló que con las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya se complicó la elación México-EUA entre el gobierno de Trump y Sheinbaum.

Y es que de acuerdo con la información recabada por el medio, fiscales de EUA acusaron a Moya y demás funcionarios y exfuncionarios de Morena, de ayudar al Cártel de Sinaloa en el trasiego de fentanilo, cocaína y otras sustancias.

FGR iniciará investigación contra Rocha Moya

Vale la pena mencionar que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que iniciarán con las investigaciones correspondientes tras los señalamientos, sin embargo, destacaron que hasta el momento no hay pruebas suficientes para la extradición.

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