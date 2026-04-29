Comenzó el traslado de por lo menos 80 hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia rumbo a un santuario en la India con el objetivo de evitar de que sean sacrificados, ya que ha convertido en una especie invasora y peligrosa para los habitantes.
Los hipopótamos de Pablo Escobar, que son considerados como un símbolo de una herencia ilegal serán trasladados a la región del Magdalena Medio, India, informó la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), después de llegar a un acuerdo de conservación animal.
Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, señaló que luego de tres años de gestiones diplomáticas, técnicas y ambientales se abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo sin precedentes para la reubicación de estos ejemplares.
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Millonario rescata a los hipopótamos de Pablo Escobar
Los hipopótamos serán llevados exactamente el santuario de Vantara de Anant Ambani, el hombre más rico de Asia, quien aseguró que está dispuesto a recibir y cuidar a los animales, ya que ellos no eligieron en dónde crecieron.
Y es que después de la muerte de Pablo Escobar, los animales comenzaron a reproducirse sin control, pues no había depredadores naturales.
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