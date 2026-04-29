Comenzó el traslado de por lo menos 80 hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia rumbo a un santuario en la India con el objetivo de evitar de que sean sacrificados, ya que ha convertido en una especie invasora y peligrosa para los habitantes.

Los hipopótamos de Pablo Escobar, que son considerados como un símbolo de una herencia ilegal serán trasladados a la región del Magdalena Medio, India, informó la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), después de llegar a un acuerdo de conservación animal.

Se van a la India...

80 hipopótamos de Colombia serán trasladados al santuario Vantara, tras la propuesta de Anant Ambani, el hijo del hombre más rico de Asia, que ofreció dicho lugar para evitar el sacrificio de los animales. pic.twitter.com/ZjRdB1ue2C — Monica Garza (@monicagarzag) April 29, 2026

Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, señaló que luego de tres años de gestiones diplomáticas, técnicas y ambientales se abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo sin precedentes para la reubicación de estos ejemplares.

Los 80 #Hipopótamos de #PabloEscobar condenados a un proceso de eutanasia en #Colombia, podrían vivir y tener una segunda oportunidad, luego de que el santuario #Vantara, en la #India, anunció que está listo para recibirlos en sus instalaciones.



El presidente de @azcarmx,… pic.twitter.com/J7nShnww2B — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) April 28, 2026

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Millonario rescata a los hipopótamos de Pablo Escobar

Los hipopótamos serán llevados exactamente el santuario de Vantara de Anant Ambani, el hombre más rico de Asia, quien aseguró que está dispuesto a recibir y cuidar a los animales, ya que ellos no eligieron en dónde crecieron.

Y es que después de la muerte de Pablo Escobar, los animales comenzaron a reproducirse sin control, pues no había depredadores naturales.