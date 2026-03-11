“En la primera hora ya todo había terminado": Trump asegura que EUA ganó la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país ya "ganó" la guerra contra Irán, pero aseguró que las tropas seguirán en la lucha hasta terminar bien su trabajo.

"Nunca hay que decir por adelantado que ganamos. Ganamos", dijo el mandatario en un mitin de campaña en Hebron, Kentucky. "A la primera hora ya estaba todo listo", señaló, antes de revelar que Estados Unidos ha destruido 58 navíos de guerra iraníes.

De cualquier forma, adelantó que los ataques seguirán. "No queremos irnos antes, ¿cierto? Tenemos que terminar el trabajo. No queremos volver cada dos años", sostuvo. A juicio del republicano, Estados Unidos "virtualmente destruyó Irán".

La operación de Estados Unidos e Israel, bautizada por el Pentágono como "Furia Épica", sirvió para matar en su primer día al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y a buena parte de la cúpula militar del país.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

La administración de Trump sostiene que el objetivo es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear.

El mandatario, que hizo campaña en 2024 en contra de involucrar a Estados Unidos en guerras en el exterior, podría verse afectado en las elecciones de medio mandato de noviembre por este conflicto, en el que han muerto siete militares estadounidenses y ha aumentado el precio de la gasolina debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

