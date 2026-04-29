Al menos nueve personas murieron y 22 resultaron heridas tras el accidente de un autobús turístico en una carretera de Bolivia. El exceso de velocidad y el cansancio del conductor habrían sido las causas de la tragedia.

Según medios internacionales, el director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro (oeste) Fernando Torrico, señaló que el autobús permanece a la empresa Puma Tour y el accidente provocó que al menos siete adultos y dos menores de edad.

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Al menos nueve personas murieron y 22 resultaron heridas tras la volcadura de un autobús turístico en Bolivia pic.twitter.com/yecaiEh8jn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026

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¿Cómo fue el accidente del autobús turístico en Bolivia?

El accidente del autobús turístico se produjo alrededor de las 4:15 de la madrugada en el sector del Puente Español, cerca de la ciudad de Oruro.

El autobús habría partido de Chile durante la tarde del martes y el conductor “estaba apurado” por llegar a Oruro. Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos.

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