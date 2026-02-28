Israel confirma muerte del líder supremo iraní Alí Jamanei

Este fin de semana el conflicto en el Medio Oriente escaló luego de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán y fuentes reportaran la muerte del líder supremo iraní Alí Jamanei.

Confirman muerte del líder iraní Alí Jamanei

De acuerdo con Reuters y CNN autoridades de Israel confirmaron que el líder supremo iraní Alí Jamanei falleció durante los ataques realizados este sábado 28 de febrero; sin embargo, hasta el momento Irán no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

¿Quien era Alí Jamanei?

Alí Hoseini Jamanei fue quien lideró Irán desde hace más de tres décadas cuando sumió el puesto en 1989 en sustitución del ayatolá Ruhollah Jomeini quien lideró la revolución y fundó la República Islámica.

Antes de ser líder, Jamanei fue presidente del país de 1981 a 1989 y previo a eso se decido al activismo anticolonialista y antioccidental y por ello ingresó varias veces a la cárcel.

Era conocido por ser un hombre solitario y siempre estaba escoltado por una unidad de elite de la Guardia Revolucionaria y por lo regular su ubicación era desconocida. Era el responsable de tomar cualquier decisión, desde elegir a los líderes del poder judicial hasta dar su aprobación para los candidatos a la presidencia.

Su liderazgo se caracterizó por fomentar una política exterior de línea dura para convertir a Irán en el contrapeso de la influencia en Medio Oriente de potencias como Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

En 2015 aceptó un acuerdo para poner fin a los programas de investigación nuclear a cambio del levantamiento de impuestos internacionales, pero Estados Unidos se retiró del acuerdo y desde entonces Alí Jamanei mantuvo una postura más agresiva.

El papel de Europa ante escalada de conflicto en Medio Oriente

