Francia, Canadá y países reaccionan tras estallido de guerra entre EUA, Israel e Irán

Luego de que Estados Unidos (EUA) e Israel confirmaran el inicio de una ofensiva militar en contra del régimen de Irán, los líderes de países europeos como Francia y España, así como el de Canadá en el continente americano, emitieron su postura ante el estallido de la guerra en Medio Oriente.

Uno de los primeros personajes políticos en pronunciarse fue Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, el cual condenó los ataques ordenados por Donald Trump en suelo iraní señalando que todo contribuye a una orden internacional más hostil.

“Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, señaló Pedro Sánchez vía redes sociales.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

¿Qué dijo Emmanuel Macron tras los ataques de Estados Unidos en Irán?

Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia y uno de los personajes políticos más importantes en Europa, señaló que el estallido de la guerra entre EUA, Israel e Irán trae graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional, pese a ello, aseguró que su país está dispuesto a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus aliados más cercanos que lo soliciten.

“En este momento crucial, se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad del territorio nacional y el de nuestros compatriotas, así como nuestros activos en el Medio Oriente (...) Francia también está dispuesta a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos cuando estos lo soliciten”, mencionó Macron en redes.

Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.



Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

Por otro lado, señaló que el pueblo de Irán debe tener por derecho la garantía de construir su futuro libremente, por lo cual Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Reacciones a nivel internacional sobre los ataques de EUA e Israel en Irán

Más allá de las reacciones en países europeos sobre el inicio de los ataques entre EUA, Israel e Irán, Mark Carney, primer ministro de Canadá, mencionó que su país apoya las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump para impedir que el país musulma tenga acceso a un arma nuclear.

De igual forma, autoridades de Arabia Saudita condenaron las agresiones que llevó a cabo el régimen iraní en la zona de Medio Oriente, en la cual varios países cercanos han resultado afectados por bombas y misiles.

