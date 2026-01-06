María Corina Machado agradeció a Trump captura de Maduro; adelantó próximo regreso a Venezuela

La dirigente opositora María Corina Machado aseguró que planea volver a Venezuela “lo antes posible”, luego de haber permanecido fuera del país y en condición de resguardo por más de 16 meses.

En una entrevista con Fox News concedida desde una ubicación no revelada, explicó que su decisión de mantenerse oculta respondió a un cálculo político: estar donde pudiera ser más útil para la causa opositora.

Ahora, dijo, considera que su voz tiene mayor impacto al hablar públicamente y fijar posición sobre el momento político que atraviesa la nación sudamericana.

Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado said she will be returning to Venezuela as soon as possible, after President Nicolas Maduro's capture.



The interview was Machado's first since the US launched strikes and captured Maduro. pic.twitter.com/ze15sYZZHT — DW News (@dwnews) January 6, 2026

Machado critica a Delcy Rodríguez

Durante la conversación, Machado cuestionó con dureza a Delcy Rodríguez, quien asumió la jefatura del Estado tras la salida de Nicolás Maduro . La opositora la señaló como una figura central de prácticas represivas y de corrupción, además la responsabilizó de un aparato de persecución que, afirmó, operó durante años.

Sus declaraciones se dan en un contexto de alta tensión política y de reacomodos internos luego de la captura del exmandatario.

Reconocimiento a EUA y el Nobel de la Paz

Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por lo que describió como “acciones valientes” que derivaron en la captura de Maduro. Aseguró que el 3 de enero marcará un hito histórico al representar, en su visión, la derrota de la tiranía por la justicia.

Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA

En ese marco, recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió y reiteró su intención de “compartir” el reconocimiento, al considerar que los acontecimientos recientes reforzaron su convicción.

María Corina Machado califica la detención como un punto clave para América Latina

Para la líder opositora, la detención de Madur o constituye un parteaguas no solo para el futuro interno, sino también para el escenario internacional.

Sostuvo que las medidas impulsadas desde la Casa Blanca apuntan a desmantelar una estructura criminal con impactos más allá de las fronteras, y que su debilitamiento mejora la seguridad regional.

Suiza congela cuentas de Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos Ni Cilia Flores ni sus familiares podrán tocar sus fondos en Suiza; el Consejo Federal congeló activos por 4 años tras la caída del expresidente. 05 enero, 2026

¿Qué hará la oposición venezolana tras la captura de Maduro?

Machado delineó los ejes del proyecto opositor ante un eventual cambio político. Planteó convertir al país en un aliado clave en seguridad, erradicar redes criminales y restablecer el Estado de derecho.

También propuso reactivar el potencial energético, abrir mercados y ofrecer certidumbre jurídica a la inversión extranjera. Finalmente, subrayó la urgencia de crear condiciones para el retorno de millones de personas que emigraron, con el objetivo de reconstruir una nación próspera y abierta.

