Finalizó formalmente la era de Viktor Orbán al mando de Hungría. Este 9 de mayo, Péter Magyar juró en Budapest como nuevo primer ministro húngaro, tras la contundente victoria de su partido en las elecciones de abril. “Estoy aquí porque millones de húngaros decidieron que quieren un cambio”, aseguró Magyar, quien mantiene una posición más cercana a la Unión Europea (UE) que su predecesor y ha propuesto estrechar los vínculos con el bloque.

El político de 45 años prometió desmontar el “régimen iliberal” que construyó el ultranacionalista Orbán en los últimos 16 años y luchar contra la corrupción.

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140 votos a favor

Magyar juró el cargo después de haber sido elegido nuevo jefe de Gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra de los 199 diputados del Parlamento.

El Parlamento celebró la investidura de Magyar en una fecha simbólica, el Día de Europa, jornada en la que la Cámara volvió además a izar la bandera de la UE, retirada por el anterior presidente del hemiciclo, miembro de Fidesz, la formación de Orbán.

Tisza, el partido de Magyar, ganó las elecciones del pasado 12 de abril con una amplia mayoría sobre Fidesz, y contará en el nuevo Parlamento con una mayoría absoluta de más de dos tercios, lo que asegurará que el nuevo gabinete podrá aplicar su promesa de desmantelar el “régimen iliberal” al poder emprender cambios de rango constitucional.

🇭🇺 | AHORA: Primer Ministro húngaro Péter Magyar:



"Miren detrás de mí este edificio: el edificio más hermoso del mundo, la Casa de Hungría.



Durante años, este edificio fue el símbolo de la opresión, de la arrogancia y de la presunción del poder.



Y ahora es suyo de nuevo.… pic.twitter.com/o6o6NwmPNM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 9, 2026

Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional

En su primer discurso, el hombre de 45 años anunció que una de sus primeras medidas será la creación de la Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional, al afirmar que “los húngaros tienen derecho a saber cómo el patrimonio público se convirtió en riqueza privada”.

Esa oficina estará encargada de recuperar fondos supuestamente desviados a oligarcas cercanos a Orbán y el Fidesz.

Numerosas investigaciones periodísticas apuntan al enorme enriquecimiento del círculo más cercano a Orbán: su mejor amigo de la infancia y su yerno figuran entre las personas más ricas de Hungría, mientras que la ONG Transparencia Internacional sitúa al país como el más corrupto de Europa.

Dimisión de altos cargos

Orbán y varios líderes del Fidesz, que formaron parte del Parlamento desde las primeras elecciones después de la caída del Telón de Acero, en 1990, han decidido devolver su mandato al partido y no ocupar sus escaños.

Magyar pidió en el Parlamento a los altos cargos nombrados por Orbán en todas las instituciones del Estado, incluido el presidente Tamás Sulyok, que dimitan antes de finales de mayo.

Después de la investidura de Magyar como jefe del Gobierno, en los próximos días los ministros comparecerán ante la comisiones parlamentarias y se prevé que ya el martes se pueda formar oficialmente el nuevo gobierno, que contará con 16 miembros, entre ellos cuatro mujeres.

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