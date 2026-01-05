Nicolás Maduro comparece ante la Corte de Nueva York, EUA; enfrenta cargos por narcoterrorismo

Este lunes 5 de enero inició en una Corte federal de Nueva York el proceso legal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar el pasado 3 de enero.

Alrededor de las 06:30 horas (tiempo del centro de México), el dictador fue trasladado al lugar donde se llevará a cabo su juicio.

El juicio marca un episodio sin precedentes: es la primera vez que un jefe de Estado en funciones enfrenta un proceso penal en suelo estadounidense tras una detención directa.

Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Audiencia inicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York

La audiencia preliminar se llevará a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro comparecerá ante el juez federal Alvin Hellerstein por cargos vinculados con narcotráfico y terrorismo relacionado con drogas.

Se espera que durante esta primera sesión se revisen la formalidad de los cargos y la situación de detención, aunque aún no se definan temas como fianza o admisión de culpabilidad.

El jurista encargado del caso tiene antecedentes en procesos de alto perfil, lo que subraya la complejidad y sensibilidad del juicio.

Nos enlazamos con la periodista venezolana Gladys Rodríguez (@RodriguezGladys) para analizar con detalle el futuro del panorama político tras la captura de Nicolás Maduro@MaxEspejel te trae lo más relevante del día pic.twitter.com/lnXsWkvcXM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 5, 2026

Acusaciones y cargos contra Maduro

Los cargos presentados contra Maduro y otras personas cercanas —incluyendo a su esposa, Cilia Flores— fueron presentados inicialmente en 2020 y reforzados tras su captura. Entre ellos figuran:



Conspiración de narcoterrorismo : acusado de usar su posición para facilitar la producción y distribución de cocaína hacia Estados Unidos

: acusado de usar su posición para facilitar la producción y distribución de cocaína hacia Estados Unidos Conspiración para importar cocaína: vinculado a una red internacional que habría transportado droga a territorio estadounidense

vinculado a una red internacional que habría transportado droga a territorio estadounidense Posesión de armas y dispositivos destructivos : cargos relacionados con uso de armamento como parte de las operaciones ilícitas

: cargos relacionados con uso de armamento como parte de las operaciones ilícitas Conspiración para poseer armas dentro de una trama criminal más amplia

Estas imputaciones podrían llevar a penas de cadena perpetua si se estableciera culpabilidad en todos los cargos.

Maduro será trasladado en buque a EUA: Trump

Captura y traslado a EUA

Maduro fue capturado durante la denominada Operación Resolución Absoluta, ordenada por el gobierno de Estados Unidos y ejecutada por fuerzas especiales en Caracas.

Poco después, fue trasladado a Nueva York, donde permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por albergar a presos de alto perfil.

Escenario político en Venezuela

Mientras Maduro enfrenta a la justicia estadounidense, en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez se proclamó presidenta interina, de acuerdo con la constitución venezolana, y, en un primer momento, rechazó la intervención extranjera, calificándola de agresión.

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que si Rodríguez no cumplía, "le podía ir peor que a Nicolás Maduro". Horas después, la presidenta de Venezuela extendió una invitación a EUA para trabajar juntos "en el marco del derecho internacional".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.