España comenzó la evacuación del crucero MV Hondius este domingo 10 de mayo en la isla de Tenerife, en medio de un fuerte dispositivo de sanidad para evitar cualquier contagio de hantavirus, extraña enfermedad que se propagó en la embarcación y que ya es investigada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Spain began evacuating passengers from the hantavirus-hit cruise ship anchored near Tenerife https://t.co/mTOrmjJMPj pic.twitter.com/pe1HYcGzxX — Reuters (@Reuters) May 10, 2026

Varios pasajeros y miembros de la tripulación fueron transportados en pequeñas embarcaciones desde el crucero anclado en el puerto de Granadilla hasta la isla, pero antes se les realizaron pruebas para verificar que no presentaban síntomas del virus.

Mónica García, ministra de Sanidad, señaló que con este desembarque España demuestra su capacidad para liderar una emergencia sanitaria internacional, pues se está ejecutando una evacuación sin precedentes en coordinación con 23 países.

El mundo entero nos está mirando y España ha demostrado su capacidad para liderar una emergencia sanitaria internacional.



Estamos ejecutando una evacuación sin precedentes en coordinación con 23 países.



Somos un país solidario y eficiente al mismo tiempo. pic.twitter.com/IhTJT3qD7T — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 10, 2026

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¿Qué se sabe de los pasajeros?

De las personas evacuadas, 14 son de origen español, quienes ya fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla con equipos de protección individual. Los médicos revisarán su estado de salud y los monitorearán por varios días para descartar contagios de hantavirus.

En el caso de los pasajeros con otras nacionalidades, las autoridades españolas se coordinan con la llegada de vuelos de repatriación. Cuando lleguen a su país será sometidos a una cuarentena para evitar la propagación del hantavirus Andes.

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