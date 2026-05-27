Cada vez estamos más cerca de que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, por lo cual la candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, dio a conocer la visión política que tiene en materia de seguridad y salud en caso de ser electa.

En pláticas con Canal 1 de Colombia, Valencia destacó que ella no tiene escándalos de corrupción, asegurando que cuenta con “la firmeza para devolverle a los colombianos la seguridad que necesita”.

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¿Cuáles son las propuestas de Paloma Valencia en seguridad en Colombia?

En materia de seguridad, uno de los puntos más importantes y con falta de atención para los colombianos, Paloma Valencia aseguró que el país necesita recuperar el control territorial y fortalecer a las Fuerzas Armadas para enfrentar a los grupos criminales.

Por otro lado, aseguró que la lucha contra el crimen organizado requiere decisiones firmes y contundentes acompañados de la fuerza pública para recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

De igual forma, Valencia reiteró que la seguridad de su país será uno de los pilares fundamentales como presidenta, señalando que combatirá con la fuerza del estado a los criminales.

Propuestas de Paloma Valencia en salud en Colombia

En cuanto a salud, Paloma Valencia defendió la necesidad de mantener un sistema público que permita la atención oportuna, rápida y con acceso a todos los medicamentos para los ciudadanos, destacando que cualquier reforma debe enfocarse en la mejora del servicio.

La congresista también señaló que priorizará la atención médica de los colombianos y evitar la incertidumbre que prevalece hasta el momento en el país. La candidata de la primera vuelta, señala que apunta a fortalecer la atención médica de calidad y sin intervención de casos de corrupción.

¿Cuáles son las propuestas más contundentes de Paloma Valencia?

Entre las propuestas más contundentes de Paloma Valencia, están los siguientes puntos:

Fortalecer las fuerzas armadas del país

Recuperar el control territorial ante grupos criminales

Respaldo a la fuerza pública ante operativos

Estrategias enfocadas en la seguridad de las regiones más afectadas por la violencia

Permanencia de un sistema de salud pública de cobertura amplia

Priorizar a los pacientes

Inversión extranjera y fomento al empleo

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia?

Vale la pena recordar que la primera vuelta de las elecciones en Colombia se llevarán a cabo este próximo domingo 31 de mayo. Los candidatos son la misma Paloma Valencia, Iván Cepeda (del partido de Gustavo Petro), así como Abelardo de la Espriella, ultraderechista del partido Defensores de la Patria.

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