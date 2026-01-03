EUA acusa a Nicolás Maduro y su esposa de narcoterrorismo; Corte de Nueva York imputó los cargos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves relacionados con narcotráfico, terrorismo y posesión de armas de alto poder.

El anuncio fue realizado por la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, luego de la detención del dictador venezolano, misma que anunció el presidente Donald Trump .

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

De acuerdo con el mensaje oficial, Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de conspirar para poseer este tipo de armamento.

En el mismo expediente judicial se incluyó a su esposa, Cilia Flores, señalada como presunta colaboradora dentro de estas redes criminales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas actividades habrían sido parte de un esquema internacional en el que el narcotráfico se utilizó no sólo con fines económicos, sino también como un mecanismo para desestabilizar y afectar a Estados Unidos .

Detienen a Nicolás Maduro tras ataques de EUA en Caracas, Venezuela

Trump anuncia la captura del dictador Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 3 de enero que el gobierno estadounidense llevó a cabo un ataque militar a gran escala en Venezuela en el que fue capturado Maduro y su esposa; ambos habrían sido trasladados fuera del país.

El anunció se realizó a través de una publicación en su red social, Truth Social, en medio de explosiones y caos en varias zonas de Venezuela tras las acciones bélicas.

Ataques y detonaciones en Venezuela

Desde alrededor de las 02:00 de la madrugada (hora local) se escucharon varias explosiones en Caracas y otras regiones de Venezuela, incluidas zonas de Miranda, Aragua y La Guaira, así como instalaciones militares como la Base Aérea La Carlota y el complejo de Fuerte Tiuna, según informes que recogen testimonios de testigos y análisis preliminares.

Los estallidos provocaron apagones en sectores de la capital y nubes de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad, mientras aeronaves volaban a baja altura.

