Al menos 16 estudiantes murieron y 80 más tuvieron lesiones luego de un incendio en la Academia Femenina Utumishi, un internado para señoritas, en Gilgil, condado de Nakuru, Kenia, el cual ya se investiga, ya que muchas de las alumnas son hijas de agentes.

El incendio ocurrió aproximadamente a las 4:30 horas, es decir mientras dormían. El fuego rápidamente se apoderó del recinto y aunque muchas lograron escapar, inclusive saltando desde un piso superior, cobró la vida de 16 alumnas.

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¿Qué dijo el gobierno de Kenia por el incendio en la escuela de niñas?

El presidente de Kenia , William Ruto, lamentó la tragedia, la cual calificó de “inimaginable” y aseguró que no hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños.

“Como nación lloramos con los padres, tutores, maestros y compañeros de estudios que están soportando esta tragedia inimaginable. Nuestra atención inmediata se centra en el rescate de los afectados, el tratamiento de los heridos y el apoyo a sus familias, mientras continúan las investigaciones sobre la causa del incendio”.

Our hearts and prayers are with the families who have lost their beloved daughters in the tragic fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil.



No words can truly ease the pain of losing young lives filled with promise, hope, and dreams for the future. As a nation, we mourn with the… — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) May 28, 2026

¿Por qué hay incendios en escuelas de Kenia?

En los últimos años se han reportado incendios en escuelas de Kenia, uno de los más mortíferos ocurrió en la Academia Hillside Endarasha de Kieni en 2024, que dejó 21 niños muertos.

Otro incendio trágico ocurrió en 2001, que provocó la muerte de 67 estudiantes en el internado de la secundaria de Kyanguli, en el condado de Machakos.

De acuerdo con las investigaciones de la policía, muchos incendios son provocados en protesta contra la disciplina severa y malas condiciones educativas.

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