EN VIVO: Donald Trump da detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas militares de EUA

Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque armado en Caracas, Venezuela.

Cargos contra Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al presidente de Venezuela y a su esposa en una corte federal de Nueva York por delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas de alto poder.

Según las autoridades estadounidenses, ambos habrían participado en un esquema criminal internacional que utilizó el tráfico de drogas no sólo con fines económicos, sino también para afectar la seguridad de Estados Unidos.

La fiscal general Pamela Bondi informó que Maduro enfrenta cargos por conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos; Flores fue incluida en el expediente como presunta colaboradora.

Se registran explosiones en bases militares de Venezuela

Detención del dictador tras ataques en Caracas

El presidente Donald Trump anunció que Maduro y su esposa fueron detenidos tras un ataque militar a gran escala de Estados Unidos en Venezuela, realizado la madrugada del 3 de enero de 2026.

Las operaciones incluyeron bombardeos en Caracas y otras regiones, con explosiones, apagones y afectaciones en instalaciones militares, lo que generó caos y tensión en distintas zonas del país.

Información en desarrollo...

