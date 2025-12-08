El peligro invisible; la cúpula de Chernóbil perdió capacidad de contención nuclear tras ataque de dron ruso

El pasado 14 de febrero, un dron armado ruso impactó contra la cúpula protectora conocida como New Safe Confinement (NSC, por sus siglas en inglés), que cubre el reactor número 4 de la planta nuclear Chernóbil, en Ucrania.

Ese arco de acero, levantado para sellar los restos del desastre de 1986, sufrió un golpe que provocó un incendio y perforó su revestimiento externo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué ya no funciona el escudo, según la OIEa?

Tras una inspección reciente, el Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) concluyó que la estructura perdió sus “funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento” de material radiactivo.

Aunque los elementos que sostienen la cúpula y los sistemas de monitoreo quedaron intactos, los daños comprometieron su propósito esencial: evitar la liberación de radiación.

Radiación bajo control…por ahora

Tras el ataque, brigadas de emergencia lograron apagar el incendio en las capas de aislamiento del refugio. Las primeras evaluaciones indicaron que no hubo fugas detectables de radiación hacia el exterior; los niveles medidos permanecen dentro de lo normal.

Dams holding large amounts of nuclear waste can be found in Kyrgyzstan's scenic hills. However, following a 2017 landslide they have become unstable, threatening a possible Chernobyl-scale nuclear disaster if they collapse https://t.co/S9OCENxCEO pic.twitter.com/82Ijh3ZYjx — Reuters (@Reuters) April 24, 2024

No obstante, la OIEA advirtió que la condición actual de la estructura no garantiza seguridad a largo plazo. En palabras de su director general, Rafael Grossi, es indispensable realizar “una restauración oportuna e integral” para evitar una degradación adicional.

¿Qué era el refugio?

El NSC fue terminado en 2016 después de años de trabajos internacionales, con el objetivo de cubrir el viejo “sarcófago” de hormigón que sellaba el reactor destruido tras la catástrofe de 1986.

Esa estructura, levantada en tiempos de la antigua Unión Soviética , tenía una vida útil limitada. Con el nuevo refugio se buscaba garantizar el confinamiento del material radiactivo durante al menos 100 años, mientras se ordenaba el desmantelamiento del sitio.

Guerra en Ucrania: Este es el recuento del conflicto con Rusia a un año de iniciar [VIDEO] La Guerra en Ucrania cumple un año de haber estallado, por lo cual te dejamos un recuento del conflicto que se vive con Rusia desde hace 12 meses.

Riesgos a futuro y la urgencia de reparaciones

Aunque no se detectaron fugas inmediatas, especialistas advierten que un deterioro progresivo podría aumentar el riesgo de liberación de polvo radiactivo. Las reparaciones que hasta ahora se han hecho son parciales —como la colocación temporal de parches en el techo— y no restauran la capacidad original de contención.

Además, la OIEA recomienda implementar un programa reforzado de monitoreo contra corrosión y humedad, así como la actualización de sistemas automáticos de vigilancia del sitio.

Guerra entre Ucrania y Rusia no cede

El ataque se da en medio del conflicto continuo en Ucrania, en el que la planta de Chernóbil fue ocupada por tropas rusas al inicio de la invasión en 2022. Aunque el sitio fue recuperado, la vulnerabilidad de instalaciones nucleares en zonas de guerra vuelve a poner en alerta a la comunidad internacional.

La OIEA, con presencia permanente en el lugar, refuerza su supervisión mientras se planifican trabajos de emergencia, además los países donantes ya evalúan apoyos financieros para restaurar la seguridad del enclave.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.