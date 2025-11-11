Venezuela despliega sus tropas y armamento ante el caso de ataque de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela realizó un despliegue masivo de su ejército en todo el país en caso de un ataque por parte de Estados Unidos y aseguró que se realizarán diversas tareas para enfrentar las "amenazas imperiales".

En un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa señaló que tras órdenes del presidente Nicolás Maduro, se puso en ejecución la Fase Superior del Plan Independencia 200, destinada a la optimización del Comando, Control y Comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para proteger a la nación.

¿Cómo es el despliegue militar de Venezuela?

El de Nicolás Maduro consiste en el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas, unidades militares, órganos de seguridad ciudadana y los comandos para la defensa integral.

Además se activarán completamente los órganos de dirección para la defensa integral en todos los estados y entidades federales y municipales, a fin de llevar a cabo las coordinaciones.

Portaaviones Gerald Ford llega a Latinoamérica

El Pentágono confirmó la llegada del portaaviones Gerald Ford, el más grande y dotado que tiene Estados Unido, a Latinoamérica, sin brindar detalles de su ubicación.

El buque enorme tiene la misión de interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y su puesta en operación estará vigente hasta el 12 de noviembre.

