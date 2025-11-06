Nicolás Maduro abre la posibilidad de abandonar el poder en Venezuela, si se cumplen estas condiciones

De acuerdo con el diario estadounidense "The Atlantic", hay una posibilidad para que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, luego de haber estado en el cargo de presidente por más de una década.

En los últimos meses, Estados Unidos realizó un despliegue militar cercano a las costas de Venezuela y han identificado a Maduro como líder del Cártel de los Soles, además de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por ofrecer información útil para detenerlo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Maduro podría dejar el poder, con algunas condiciones

Según fuentes cercanas al régimen de Venezuela, a las que tuvo acceso The Atlantic, Maduro sí estaría dispuesto a dejar el poder, solo si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores.

Por si fuera poco, la fuente señala que Maduro también pide que se retiren las recompensas y que le faciliten condiciones para un "exilio tranquilo". Además, aseguró que esto será clave si se retoman negociaciones con Estados Unidos para reducir la tensión entre ambos países.

Sin embargo, el artículo de The Atlantic también señala que los líderes militares que pudieran asumir el cargo si se va Maduro no estarían dispuestos a entregarlo al partido de oposición liderado por María Corina Machado. Es decir, si EU busca la salida de Maduro, también tendrían que asegurar a otro presidente en Venezuela que no sea la ganadora del Nobel de la Paz.

🚨 ÚLTIMA HORA



Según The Atlantic, Maduro ha abierto la puerta para abandonar el poder si le ofrecen amnistía a él, su alto mando militar, eliminan las recompensas por su captura y les aseguran un "exilio comodo". pic.twitter.com/nDaZmDEgdG — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 6, 2025

Estados Unidos no estaría de acuerdo en esas condiciones

Por otro lado, sus fuentes también señalan que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría buscando derrocar a Maduro, argumentando que su gobierno "funciona como una organización narcotraficante que facilita la llegada de migrantes a Estados Unidos".

Esto se ha aunado a la estrategia militar estadounidense, en la que han despegado varios aviones cercanos a Venezuela para, según ellos, combatir a los cárteles, pero que, según funcionarios de Caracas, es parte de una operación para derrocar a Maduro.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

