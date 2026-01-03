inklusion.png Sitio accesible
Breaking News

Donald Trump detalla captura de Maduro: "Operación Martillo de la Noche fue rápida y exitosa; venezolanos serán libres y felices"

Maduro será trasladado en buque a EUA: Trump

Trump confirma a Fox News que Maduro y Cilia Flores están en el USS Iwo Jima rumbo a Nueva York tras su captura en la operación militar de EUA.

Videos,
Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Donald Trump detalló el procedimiento durante una llamada telefónica en directo con la cadena Fox News.

  • Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.
  • El mandatario estadounidense confirmó que el objetivo del traslado es llevar a ambos detenidos a la ciudad de Nueva York.
  • Este movimiento consolida el control físico sobre Maduro tras el ataque a gran escala anunciado previamente.
  • El uso de un buque militar de estas dimensiones subraya la magnitud de la logística de seguridad empleada por Washington.
