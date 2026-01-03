Maduro será trasladado en buque a EUA: Trump
Trump confirma a Fox News que Maduro y Cilia Flores están en el USS Iwo Jima rumbo a Nueva York tras su captura en la operación militar de EUA.
Donald Trump detalló el procedimiento durante una llamada telefónica en directo con la cadena Fox News.
- Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.
- El mandatario estadounidense confirmó que el objetivo del traslado es llevar a ambos detenidos a la ciudad de Nueva York.
- Este movimiento consolida el control físico sobre Maduro tras el ataque a gran escala anunciado previamente.
- El uso de un buque militar de estas dimensiones subraya la magnitud de la logística de seguridad empleada por Washington.