Maduro será trasladado en buque a EUA: Trump

Donald Trump detalló el procedimiento durante una llamada telefónica en directo con la cadena Fox News.



Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, f ueron trasladados al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.

El mandatario estadounidense confirmó que el objetivo del traslado es llevar a ambos detenidos a la ciudad de Nueva York.

Este movimiento consolida el control físico sobre Maduro tras el ataque a gran escala anunciado previamente.

El uso de un buque militar de estas dimensiones subraya la magnitud de la logística de seguridad empleada por Washington.