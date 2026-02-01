Despliegan más de mil militares para la búsqueda de mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Al menos 10 mineros desaparecieron en el poblado de Pánuco, en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Las autoridades de la entidad reconocieron el caso el pasado 18 de enero y comenzaron a circular las fichas de los trabajadores secuestrados. Ante la situación, el Gobierno ha ordenado reforzar las acciones de búsqueda y la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 1190 elementos.

Ahora, personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Área, junto con personal de Cuerpos de Fuerzas Especiales y células de investigación, se unirán a la misión de localizar a los mineros desaparecidos, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno del estado de Sinaloa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué se sabe sobre la desaparición de los mineros en Concordia, Sinaloa?

Medios locales señalan que los 10 mineros fueron sacados a la fuerza desde el viernes 23 de enero, cuando hombres armados los sometieron y se los llevaron. Los familiares de las víctimas han denunciado la desaparición y hay al menos cuatro carpetas de investigación al respecto.

El secuestro habría sido en el campamento donde descansan los empleados de la minera canadiense Vizsla Silver. De hecho, la misma empresa informó, a través de un comunicado, la desaparición de una decena de empleados, en donde también hicieron un llamado al gobierno de Sinaloa para investigar la situación y que las personas puedan regresar con bien.

Inseguridad al sur de Sinaloa

El secuestro de los mineros ocurrió en un "territorio en disputa" entre grupos criminales, en donde se han registrado poblaciones desplazadas por la violencia en la zona. Un testimonio recabado por El País asegura que los problemas entre los cárteles han dejado a los pueblos sin servicios básicos, desabasto de alimentos y de energía eléctrica.

Ahora el Gobierno pone su atención en la zona y ha ordenado el despliegue de más de mil elementos para encontrar con vida a los mineros desaparecidos y mejorar la estrategia de seguridad en Sinaloa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.