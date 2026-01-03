inklusion.png Sitio accesible
Donald Trump detalla captura de Maduro: "Operación Martillo de la Noche fue rápida y exitosa; venezolanos serán libres y felices"

Expertos analizan la estrategia de EUA que llevó a la caída del régimen de Maduro en Venezuela

Previo a la detención de Maduro, EUA presionó a Venezuela con bloqueos y cargos de narcotráfico para restaurar su influencia política en la región.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Estados Unidos busca retomar el control político en América Latina y desplazar la influencia de Rusia, China e Irán bajo la Doctrina Monroe.

  • El gobierno estadounidense señala a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles y afirma que Venezuela es refugio para grupos como Hamás y Hezbolá.
  • EUA no reconoce el mandato de Maduro, sosteniendo que la oposición liderada por María Corina Machado ganó las elecciones de julio de 2024.
  • Se ha implementado un bloqueo a buques petroleros (vigente desde diciembre) para golpear el 90% de los ingresos del país y forzar una renuncia.
  • Previo a la captura de Maduro, analistas aseguraban que si el cerco económico no logra la transición democrática, una intervención militar terrestre sería inminente.

