Breaking News

Donald Trump detalla captura de Maduro: "Operación Martillo de la Noche fue rápida y exitosa; venezolanos serán libres y felices"

Rusia e Irán condenan ataques en Venezuela

Trump confirma ataque a Venezuela y captura de Maduro. Rusia, Irán y Cuba condenan la agresión, mientras Milei celebra y Petro moviliza a la frontera.

Videos,
Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Donald Trump confirmó un ataque a gran escala contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

  • Rusia, Irán y Cuba condenaron enérgicamente la acción, calificándola de “agresión militar” y “terrorismo de Estado”.
  • El presidente Gustavo Petro denunció ataques con misiles en Caracas y movilizó tropas a la frontera, pidiendo la intervención de la ONU.
  • En contraste con sus vecinos, el mandatario argentino Javier Milei celebró el arresto de Maduro.
  • El gobierno venezolano denunció una violación a su soberanía y decretó formalmente el estado de excepción tras los bombardeos.
