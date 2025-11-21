¿Por qué la reunión de Mamdani y Trump es crucial para los hispanos en Nueva York?

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca este viernes, tras meses de tensiones públicas entre ambos. Explicó que solicitó el encuentro porque tiene el compromiso de “ dialogar con quien sea necesario” para avanzar en las necesidades de los 8,5 millones de habitantes de la ciudad.

La noticia se conoció y posteriormente, en una entrevista para Fox News , afirmó que la Policía de Nueva York (New York Police Department, NYPD en inglés) no participará en operativos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Su postura se produce tras el anuncio del zar fronterizo Tom Homan sobre un aumento en las acciones de ICE en la ciudad y representa un preaviso para lo que se plantearía en la reunión con Trump.

Mamdani sostuvo que durante su gestión “no se regresará” a momentos en los que, según dijo, la administración de Eric Adams permitió que la NYPD se involucrara en tareas de cumplimiento civil migratorio. Aseguró que esa colaboración alimenta el miedo en comunidades inmigrantes.

Durante la campaña, Mamdani enfrentó críticas por declaraciones pasadas en las que describió a la NYPD como una institución “racista” y “amenaza para la seguridad pública”. Antes de los comicios se disculpó y expresó su intención de colaborar con los agentes. Sin embargo, mantiene su propuesta de crear un Departamento de Seguridad Pública de la ciudad para responder a crisis de salud mental, al considerar que se depende en exceso de la policía para esas situaciones.

Promesas de campaña de Mamdani: ejes y compromisos

Mamdani centró su mensaje en la reducción del costo de vida, destacando que millones de neoyorquinos viven al límite económico. Prometió trabajar para contener el precio de la vivienda y ampliar el acceso a programas de asistencia, argumentando que la ciudad no puede sostenerse si continúa expulsando a las familias de ingresos bajos y medios.

Otro pilar de su plataforma fue la reforma de la seguridad pública, en la que defendió la creación de un organismo especializado para atender emergencias de salud mental y situaciones no violentas. Según su propuesta, esta medida permitiría liberar recursos de la NYPD y mejorar la respuesta en casos donde la intervención policial tradicional no es la más adecuada.

Mamdani también insistió en fortalecer las políticas de protección para comunidades migrantes, planteando que Nueva York debe consolidarse como una ciudad santuario que garantice seguridad y acceso a servicios sin importar el estatus migratorio. En este marco, reiteró que ninguna agencia local debe participar en tareas de cumplimiento federal de inmigración.