Huracán Melissa ya es de categoría 5 y su impacto será destructivo

El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 en la escala de Saffir- Simpson en el Océano Atlántico y amenaza con impactar fuertemente, debido a sus vientos destructivos y marejadas ciclónicas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el huracán Melissa provocará inundaciones “catastróficas” y los efectos del fenómeno empeorarán en Jamaica durante el día y la noche de este lunes.

Hurricane #Melissa Advisory 24A: Noaa and Air Force Reserve Hurricane Hunters Investigating Category 5 Melissa. Destructive Winds and Storm Surge and Catastrophic Flooding Will Worsen On Jamaica Through the Day and Into Tonight. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

Jamaica en alerta máxima por el huracán Melissa

El NHC llamó a los habitantes de Jamaica a buscar refugio seguro, ya que las inundaciones repentinas catastróficas amenazarán la vida, al igual que los deslizamientos de tierra.

Los vientos serán destructivos, ocasionando daños infraestructurales extensos, cortes de energía y comunicaciones de larga duración y comunidades aisladas. Se esperan marejadas ciclónicas y olas sumamente dañinas a lo largo de la costa sur.

¿Cuándo impactará el huracán Melissa?

De acuerdo con los pronósticos se prevé que el ciclón de gran categoría impacte Jamaica entre la noche de este lunes 27 y la mañana del martes 28. Su trayectoria en tiempo real puede seguirse a través de la página de Windy.

Regiones que también serán afectadas por el huracán Melissa

En el suroeste de Haití y el sur República Dominicana se esperan inundaciones repentina, lo que dejará probablemente a comunidades en aislamiento.

En el este Cuba se esperan fuertes lluvias con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Se esperan marejadas ciclónicas y vientos dañinos a partir de este 27 de octubre y el día 28.

En el sureste de las Bahamas y las Turcas y Caicos habrá condiciones de huracán, por lo que los residentes deben seguir los consejos y prepararse para los efectos el martes por la noche.



