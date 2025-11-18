Canadá pide a sus ciudadanos evitar viajar a México por violencia

El gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje para 13 estados de México debido a la ola de inseguridad y violencia que se ha registrado en los últimos meses por lo que se solicitó a los canadienses extremar precauciones.

Canadá emite alerta de viaje a México

Mediante un documento, las autoridades canadienses pidieron a sus ciudadanos que extremen precauciones y eviten viajar a algunas zonas de México, especialmente en las siguientes 13 regiones del país:



Chiapas con excepción de las ruinas de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y Sa Cristóbal de las Casas.

Chihuahua a excepción de la capital.

Colima a excepción de Manzanillo.

Guanajuato en todas las áreas al sur.

Guerrero con excepción de Ixtapa-Zihuatanejo.

Jalisco a menos de 50 kilómetros de la frontera con Michoacán.

Morelos en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Michoacán a excepción de Morelia y Pátzcuaro.

Nayarit a menos de 20 kilómetros de las fronteras con Sinaloa y Durango.

Nuevo León a excepción de Monterrey.

Sinaloa a excepción de Los Mochis, Áreas turísticas de Mazatlán.

Sonora a excepción de Hermosillo, Guaymas-San Carlos y Puerto Peñasco.

Tamaulipas a excepción de Tampico.

Zacatecas a excepción de la ciudad.

¿Cuáles son los delitos más comunes?

Respecto a los delitos, el gobierno de Canadá señaló que los más comunes son:

Hurto o robo de bolsos

Delincuencia organizada

Robo a mano armada

Agresiones

Robo de auto

Secuestro

Fraude

Extorsión

Por ello, se pidió a los ciudadanos canadienses que reconsideren planear sus viajes y evitar visitas no esenciales. En caso de viajar se recomendó:



Extremar precauciones

Limitar movimientos

Mantenerse al tanto de los medios de comunicación locales

Seguir las instrucciones de las autoridades locales

El gobierno de Canadá indicó que aunque las autoridades mexicanas han realizado esfuerzos para proteger los principales destinos turísticos, aún se registran incidentes violentos en algunas zonas por la presencial del crimen organizado.

