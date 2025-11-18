Senado de EUA avala publicar archivos del caso Epstein

El Senado estadounidense aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos archivos del caso Jeffrey Epstein, horas después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Los senadores utilizaron un procedimiento especial para que el texto fuera considerado aprobado de forma automática, sin debates y sin enmiendas. La propuesta de ley será enviada al despacho de Donald Trump para su promulgación.

El Senado decidió remitir automáticamente el proyecto de ley al escritorio del presidente horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trump, que en un principio se opuso a la publicación de los documentos, cambió recientemente de opinión ante la presión de su propio partido y anunció que firmaría la ley si la aprobaba el Congreso.

Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden "todas las victorias" que su Gobierno ha conseguido.

El envío automático al escritorio de Trump es inusual al no haber existido votación ni discusión previa en el Senado. Esto sucedió porque el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, solicitó al pleno el envío automático y nadie se opuso.

El líder republicano del Senado, John Thune, opinó que cuando "un proyecto de ley sale de la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y uno en contra, y el presidente dice que lo va a firmar, no estoy seguro de que enmendarlo sea una posibilidad".

Trump podría ratificar el proyecto de ley esta misma noche ordenando al Departamento de Justicia la publicación de los papeles del caso Epstein .

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20 mil correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado "horas" con una de las víctimas.

¿Qué hizo Jeffrey Epstein?

Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.