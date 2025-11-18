Trump no descarta atacar a cárteles mexicanos
Trump advierte posible ataque militar en México mientras crece la tensión por protestas de jóvenes contra la inseguridad y la violencia del narcoestado.
Donald Trump advirtió que podría autorizar ataques militares en México para combatir al narcotráfico, sin aclarar si requeriría consentimiento del gobierno mexicano.
- La declaración ocurre tras un fin de semana de tensión en México, donde hubo represión policial contra la Marcha de la Generación Z que protestaba por inseguridad.
- Trump aseguró que “no está contento con México” y afirmó que gran parte de la droga que entra a EUA proviene del territorio mexicano.
- El presidente estadounidense afirmó que su gobierno conoce rutas y direcciones de capos del narcotráfico, además dijo estar dispuesto a actuar como “en una guerra”.
- Las protestas en México surgieron tras una ola de violencia en Michoacán, ligada al CJNG, donde dejaron entre 15 y 22 heridos por la intervención policial en CDMX.
