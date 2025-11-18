Trump no descarta atacar a cárteles mexicanos

Donald Trump advirtió que podría autorizar ataques militares en México para combatir al narcotráfico, sin aclarar si requeriría consentimiento del gobierno mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



La declaración ocurre tras un fin de semana de tensión en México, donde hubo represión policial contra la Marcha de la Generación Z que protestaba por inseguridad.

donde hubo represión policial contra la que protestaba por inseguridad. Trump aseguró que “no está contento con México” y afirmó que gran parte de la droga que entra a EUA proviene del territorio mexicano.

y afirmó que gran parte de la droga que entra a EUA proviene del territorio mexicano. El presidente estadounidense afirmó que su gobierno conoce rutas y direcciones de capos del narcotráfico, además dijo estar dispuesto a actuar como “en una guerra”.

del narcotráfico, además dijo estar dispuesto a actuar como “en una guerra”. Las protestas en México surgieron tras una ola de violencia en Michoacán, ligada al CJNG, donde dejaron entre 15 y 22 heridos por la intervención policial en CDMX.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.