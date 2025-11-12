Cámara de Representantes acuerda fin del histórico cierre de gobierno por 43 días en EUA

Después de más de 40 días de parálisis presupuestal, este miércoles 12 de noviembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EUA) aprobó ponerle fin al cierre de gobierno , con lo cual decenas de trabajadores gubernamentales regresarán a sus actividades cotidianas, además de que se reactivarán sus pagos correspondientes.

La cámara, que es controlada por el Partido Republicano, aprobó el fin del cierre con un total de 222 votos a favor por 209 en contra, por lo cual el presidente de EUA, Donald Trump, deberá firmar la ley “de inmediato” para que el decreto sea oficial.

¿Qué pasará tras el fin del cierre de gobierno en EUA?

Luego del acuerdo al que se llegó en la Cámara de Representantes, tras la firma de Donald Trump se extenderá el financiamiento hasta el próximo 30 de enero, lo cual deriva en la apertura de agencias federales, el retorno de los empleados gubernamentales a sus puestos de trabajo, así como la reanudación de servicios públicos.

Asociaciones locales de aerolíneas y viajes, así como empresas de otros giros que resultaron afectadas, celebraron que se haya podido llegar a un acuerdo de resolución para ponerle fin al cierre de gobierno más largo en la historia de EUA.

¿Cuánto tiempo duró el cierre de gobierno de EUA en este 2025?

Fueron un total de 43 días los que se mantuvo el llamado cierre de gobierno más largo en toda la historia de los Estados Unidos, esto derivado de un “punto muerto” político para llegar a un acuerdo sobre el financiamiento de subsidios de atención médica.

Es importante mencionar que la causa principal de este cierre de gobierno , fue la expiración programada de créditos fiscales mejorados de la Ley de Atención Asequible, lo cual permitiría que personas de escasos recursos en norteamérica pudieran pagar el seguro médico.

¿Qué es el cierre de gobierno en EUA?

El cierre de gobierno en EUA conocido localmente como “government shutdown”, ocurre una vez que el Congreso no llega a los acuerdos para aprobar la legislación de financiamiento para el próximo año fiscal.

Como resultado, las autoridades y gobierno federal se quedan sin autoridad legal para gastar dinero público, lo cual deriva en la paralización de las funciones y agencias consideradas como “no esenciales”.

