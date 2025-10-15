Medios como ABC, CNN y The New York Times rechazan nuevas normas para prensa en el Pentágono

Al menos 30 medios de comunicación estadounidenses rechazaron la nueva política de acceso a prensa en el Pentágono , pues habría la posibilidad de una cobertura menos exhaustiva del ejército más poderoso del mundo, de acuerdo con la agencia Reuters.

Ataque a instalaciones nucleares de Irán fueron un éxito abrumador: EUA [VIDEO] El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró en conferencia de prensa que los ataques a las tres instalaciones nucleares de Irán fueron un éxito “increíble y abrumador”.

¿Qué exige la nueva política para prensa en el Pentágono?

La nueva política, que ya fue rechazada por medios importantes como BC, CBS, NBC, CNN y The New York Times, exige que los periodistas reconozcan las nuevas normas de acceso a la prensa, incluyendo la posibilidad que de se les considere un riesgo para la seguridad y se les revoquen sus credenciales del Pentágono si es que solicitan a los empleados que revelen información clasificada y algunos tipos de información no clasificada.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la nueva política del Pentágono?

Al ser cuestionado sobre las nuevas normas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los periodistas que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, considera a la prensa como “muy perjudicial para la paz mundial” y de la nación norteamericana.