Crisis de vuelos en Estados Unidos se incrementa tras el cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a todos los controladores aéreos que se ausentaron por el cierre de gobierno a reincorporarse de manera inmediata, ya que en caso de no hacerlo tendrán una reducción de sueldo, así como otras sanciones tras la suspensión de vuelos.

El aviso del mandatario estadounidense ocurre después de que este lunes más de mil vuelos en Estados Unidos fueran cancelados por cuarto día consecutivo debido al cierre del gobierno y la ausencia de personal de tráfico aéreo.

Vuelos cancelados en Estados Unidos

Miles de viajeros están varados en los aeropuertos de Estados Unidos tras la cancelación de mil 550 vuelos este lunes, mientras que mil 200 están retrasados. Estos se suman a los casi 3 mil que no se llevaron a cabo entre el viernes, sábado y domingo.

¿Por qué los vuelos en Estados Unidos se cancelaron?

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el domingo de manera repentina que el tráfico de aviación general se suspendería en 12 aeropuertos por falta de trabajadores de control aéreo, entre ellos el Reagan Washington National.

El cierre del gobierno alcanzó cifra récord, ya que suma 40 días de paralización en la financiación de los programas federales, provocando que miles de empleados fueran suspendidos o se quedaran sin paga desde el 1 de octubre.

¿Qué significa el cierre de gobierno?

El cierre del gobierno significa que el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para financiar a las agencias federales. Esto se traduce en la suspensión de algunas operaciones hasta que se logre un acuerdo, afectando directamente a los empleados federales.

