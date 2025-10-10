María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado fue reconocida con este galardón por su defensa de los derechos democráticos y su lucha pacífica contra el autoritarismo en Venezuela.

Se encuentra oculta desde las elecciones de 2024 , consideradas amañadas, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien ella apoyaba.

, estudió ingeniería y finanzas, además cursó parte de su educación en El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, reconoció los riesgos de otorgarle el premio debido a las amenazas contra su vida, pero aseguró que la decisión busca respaldar su causa democrática.

