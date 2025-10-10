inklusion.png Sitio accesible
Internacional
María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado lidera la oposición a Maduro, denunciando fraudes y represión mientras impulsa una transición democrática en Venezuela.

Publicado por: Ximena Ochoa

María Corina Machado fue reconocida con este galardón por su defensa de los derechos democráticos y su lucha pacífica contra el autoritarismo en Venezuela.

  • Se encuentra oculta desde las elecciones de 2024, consideradas amañadas, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien ella apoyaba.
  • Machado fundó la organización Súmate, fue diputada en la Asamblea Nacional desde 2010 y lidera el partido opositor Vente Venezuela.
  • Tiene 58 años, proviene de una familia industrial importante, estudió ingeniería y finanzas, además cursó parte de su educación en Caracas y en Wellesley, Massachusetts.
  • El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, reconoció los riesgos de otorgarle el premio debido a las amenazas contra su vida, pero aseguró que la decisión busca respaldar su causa democrática.

