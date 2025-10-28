Netanyahu ordena “ataques poderosos” en Gaza; denuncia manipulación de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , dio la orden este martes de ejecutar “ataques poderosos e inmediatos” en la Franja de Gaza, como respuesta a lo que el gobierno israelí considera violaciones por parte de Hamás de los acuerdos de alto el fuego y manipulación de los restos de rehenes fallecidos.

La medida fue aprobada por el ministro de Defensa, Israel Katz, y marca un punto crítico en la frágil tregua que ha estado vigente en la región tras el acuerdo que encabezó Estados Unidos.

Following a situational assessment and the approval of the Minister of Defense Israel Katz, it was decided to lift the IDF restrictions in the Israeli communities near Gaza as of today. — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Información en desarrollo...