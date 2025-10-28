Netanyahu ordena “ataques poderosos” en Gaza; denuncia manipulación de Hamás
De acuerdo a Israel, Hamas manipuló restos de rehenes en Gaza, presentando un hallazgo falso ante la Cruz Roja.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , dio la orden este martes de ejecutar “ataques poderosos e inmediatos” en la Franja de Gaza, como respuesta a lo que el gobierno israelí considera violaciones por parte de Hamás de los acuerdos de alto el fuego y manipulación de los restos de rehenes fallecidos.
La medida fue aprobada por el ministro de Defensa, Israel Katz, y marca un punto crítico en la frágil tregua que ha estado vigente en la región tras el acuerdo que encabezó Estados Unidos.
Following a situational assessment and the approval of the Minister of Defense Israel Katz, it was decided to lift the IDF restrictions in the Israeli communities near Gaza as of today.— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025
Información en desarrollo...