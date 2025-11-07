Japón despliega tropas ante ola de ataques de osos; hay varios muertos

En las últimas semanas en Akita se han registrado varios ataques de osos que han puesto en alerta a las autoridades y ante ello, el Ministerio de Defensa de Japón envió tropas para que contengan la situación.

Despliegan tropas ante ataque de osos en Japón

De acuerdo con las autoridades, han visto osos cerca de escuelas, en estaciones de tren, supermercados y hasta balnearios y diariamente se tiene un reporte de ataque.

Según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente desde abril más de 100 personas han resultado heridas y 12 han muerto en ataques de osos en todo Japón.

Ante ello, se desplegaron tropas para que los soldados coloquen trampas con comida, transporten a cazadores locales y ayuden a la eliminación de osos muertos, sin embargo, es importante mencionar que los soldados no usarán armas de fuego para abatir a los animales.

Akita es la población más afectada por ataques de osos , pues se tiene el registro de más de 50 personas heridas y cuatro muertas desde mayo pasado, el 70% de los ataques se han producido en zonas residenciales.

¿Por qué hay ataques de osos en Japón?

Algunos expertos indican que el envejecimiento y descenso de población en zonas rurales de Japón ha generado que los osos se acerquen pues las tierras de cultivo con árboles de caqui o castaño atraen a los osos y una vez que encuentran comida regresan una y otra vez. También la falta de medidas preventivas en las regiones despobladas y envejecidas ha provocado un aumento en las poblaciones de los osos pardos y negros .

En caso de encontrarse con un oso, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

No acercarse

No perder la calma

No alimentar a los osos

No arrojarles ningún objeto

No intentar fotografiarlo

No dejar basura a su alcance

Alejarse de él lo más pronto posible

