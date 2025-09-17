¡Machu Picchu en riesgo! Esto sabemos de su posible salida de la lista de maravillas del mundo

¿Ya visitaste Machu Picchu ? Si está en tus planes próximos viajar a Perú para conocer este lugar icónico, te contamos que lamentablemente se encuentra en riesgo de perder su título como una de las nuevas siete Maravillas del Mundo.

En la actualidad, existen varios factores que afectan la permanencia de este santuario histórico, ubicado en la famosa Cordillera de los Andes a una altitud aproximada de 2,430 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué está pasando ahora en Machu Picchu?

El proyecto New7Wonders, que organizó la votación de las nuevas siete Maravillas del Mundo hizo una llamada de atención al gobierno de Perú, pues las condiciones actuales del santuario de Machu Picchu ponen en riesgo su permanencia en esta prestigiosa lista.

Al parecer, la organización muestra preocupación por factores que están ocurriendo en el santuario y que afectan su credibilidad como un patrimonio de valor universal. Pero, ¿qué está sucediendo en Machu Picchu? Lo que ocurre es que este santuario considerado una de las Maravillas del Mundo no está siendo amigable para los turistas. Por ejemplo, se reportan bloqueos del tren que lleva a los turistas al santuario, cobros irregulares por la entrada y la falta de gestión por parte de las autoridades peruanas para mantener este lugar sostenible a pesar de la alta demanda de turistas.

Se reportan también descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes. No obstante, la falta de estrategia para la conservación ambiental también es una de las señales de alarma para la organización.

De hecho, llamó la atención de una publicación de del portal internacional Travel And Tour World (TTW), donde indican que Machu Picchu se encuentra entre los destinos “que ya no valen la pena visitar” debido a la “saturación de los visitantes, los altos costos y el impacto negativo sobre su patrimonio”.

La respuesta del gobierno peruano amenaza a Machu Picchu

Machu Picchu, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1983, por la Unesco, superará el millón y medio de visitas este 2025. Por lo que se esperaría una respuesta contundente, por parte del gobierno de Perú. No obstante, la administración de Dina Boluarte ha desestimado todas las recomendaciones del proyecto New7Wonders.

Al respecto, el gobierno peruano lanzó un comunicado en el que señaló que el único ente competente para promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural es la Unesco y que, por el momento, Machu Picchu no se encuentra en inscrito en la ‘Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ de la Unesco.

Con esta declaración, el gobierno peruano parece no dar importancia al hecho de que Machu Picchu podría quedar fuera de la prestigiosa lista de las nuevas siete Maravillas del Mundo.

