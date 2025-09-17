Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, es diagnosticado con cáncer de piel

Este miércoles 17 de septiembre, el equipo médico del expresidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó que el político de 70 años padece cáncer de piel.

Según su médico, Claudio Birolini, se trata de un carcinoma de células escamosas , un tipo de cáncer “intermedio”, ni el más benigno ni el más agresivo, pero que puede tener consecuencias más serias si no se monitorea adecuadamente.

Por ahora, los médicos no prevén nuevos procedimientos de salud, aunque Bolsonaro requerirá un seguimiento periódico. El carcinoma se localizó únicamente en la capa superficial de la piel y aún no se ha extendido a otras capas ni a otros órganos, según el boletín médico.

Jair Bolsonaro se sometió a una cirugía

Bolsonaro fue ingresado el martes al hospital DF Star de Brasilia tras presentar deshidratación, vómitos, mareos, caída de presión arterial y frecuencia cardíaca elevada.

Durante su estancia, recibió hidratación y medicación intravenosa, además permanece bajo observación debido a anemia persistente y problemas renales, secuelas de su salud general deteriorada en los últimos años.

El domingo pasado, Bolsonaro se sometió a una cirugía menor para extirpar lesiones cutáneas, cuyos resultados confirmaron el diagnóstico de cáncer. Sus problemas de salud recientes también incluyen hipo crónico y vómitos, algunos derivados del ataque con cuchillo que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial.

Pronóstico de salud del expresidente de Brasil

El equipo médico confirmó que, aunque el cáncer no se ha propagado, Bolsonaro continuará bajo supervisión constante, por lo que su recuperación dependerá de un control riguroso de su salud general.

El político ultraderechista deberá equilibrar ahora su tratamiento médico con las implicaciones legales de su condena histórica.

Condenan a 27 años de prisión al exmilitar brasileño

El anuncio del cáncer coincide con un momento convulso para el expresidente. La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil lo condenó la semana pasada a 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La corte determinó que Bolsonaro y siete de sus aliados, entre exministros y mandos militares, intentaron desmantelar el Poder Judicial y perpetuarse en el poder de forma ilegal.

Debido a su estado de salud, Bolsonaro no asistió a las últimas sesiones del juicio, por lo que su familia informó que pasó la primera noche en observación tras abandonar su prisión domiciliaria preventiva.

