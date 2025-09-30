Senado de EUA rechaza propuestas de financiamiento y el cierre de gobierno es inminente

La propuesta republicana en el Congreso de Estados Unidos que buscaba extender el financiamiento federal hasta el 21 de noviembre no alcanzó este martes los votos necesarios para evitar el cierre de gobierno que está previsto que entre en vigor esta medianoche.

Con 55 votos a favor y 45 en contra, la propuesta no alcanzó los 60 necesarios para ser aprobada y permitir así que ambas bancadas tuvieran otras siete semanas para negociar el presupuesto íntegro para el próximo ejercicio fiscal.

Aunque los senadores demócratas John Fetterman, de Pennsylvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, se desviaron de la postura de su partido y respaldaron la moción, los votos no fueron suficientes para ratificar la medida republicana, ya que necesitaba de siete apoyos demócratas.

La Casa Blanca ha enviado en las últimas horas de este martes una circular a las agencias gubernamentales ordenándoles “implementar sus planes para un cierre ordenado”.

La situación se produce después de que previamente fuera rechazado también el proyecto de ley propuesto por los demócratas.

¿Qué es el cierre de gobierno en Estados Unidos?

El cierre del gobierno de Estados Unidos es una situación que ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para financiar las agencias federales. Esto obliga a suspender muchas operaciones gubernamentales hasta que se logre un acuerdo para autorizar fondos nuevos.

Durante un cierre, solo continúan operando servicios esenciales, como la seguridad nacional, la aplicación de la ley, y pagos de la Seguridad Social, mientras que muchos empleados federales no esenciales son enviados a licencia temporal sin sueldo y programas se suspenden hasta que se restablezca la financiación.

¿Cuándo fue el último cierre de gobierno de Estados Unidos?

El último cierre fue en el primer mandato de Donald Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le diera dinero para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump retrocedió después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y días de pago perdidos para los trabajadores federales.

