Lo que nos faltaba; fuerte tornado azota a San Cristóbal de las Casas, Chiapas (VIDEO)

Un tornado se registró esta tarde en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, causó daños significativos en viviendas, comercios y vehículos estacionados en la vía pública.

El fenómeno meteorológico se presentó alrededor de las 13:15 horas (tiempo local) del miércoles 3 de septiembre, sorprendiendo a residentes y turistas en la zona; todo quedó grabado en video.

Dos tornados impactan San Cristóbal



La Secretaría de Protección Civil confirmó el impacto de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, lo que causó afectaciones que aún están por cuantificarse.



En videos, se puede observar las formaciones en el cielo y los destrozos en las… pic.twitter.com/uN15XQK5l8 — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) September 3, 2025

Zonas de Chiapas afectadas por el tornado

Las áreas más impactadas incluyen el centro histórico , el barrio El Cerrillo, la plazuela de Santo Domingo, el barrio Mexicanos, San Francisco y el mercado José Castillo Tielmans.

En la plazuela de Santo Domingo, conocida por su actividad comercial, se registraron desprendimientos de cables de energía eléctrica, caída de ramas y árboles, así como daños en vehículos estacionados.

Video e imágenes de los tornados se vuelven virales

Tanto testigos como imágenes y videos dieron cuenta de que el tornado levantó láminas y otros objetos, generando pánico entre los transeúntes, quienes buscaron refugio en edificios públicos.

Además, una estructura colapsada en la avenida 16 de Septiembre dejó atrapadas a varias personas, quienes fueron rescatadas por personal de Protección Civil y Bomberos.

🔄 ACTUALIZACIÓN | El Sistema Estatal de Protección Civil mantiene monitoreo constante tras los fuertes vientos registrados en San Cristóbal de Las Casas.



👷‍♂️ Elementos de Protección Civil se encuentran en la zona, aplicando protocolos de ayuda a la población ante las… pic.twitter.com/qa5R5Gxxmq — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) September 3, 2025

Protección Civil recorre la ciudad para reportar daños

El Sistema Estatal de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de atención para salvaguardar a la población. Elementos de Protección Civil, policía y bomberos realizaron recorridos en la zona para evaluar los daños y garantizar la seguridad.

“Se reporta la formación de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, con afectaciones preliminares en techos de lámina. El Sistema Estatal de Protección Civil activó protocolos de atención para salvaguardar a la población”, reportaron las autoridades.

Información en desarrollo...

