inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Video

Jefes de Estado se manifiestan contra Netanyahu en la ONU

Benjamin Netanyahu habló en la ONU ante asientos vacíos, rechazó un Estado palestino y defendió su ofensiva en Gaza pese al aislamiento internacional.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Decenas de delegados abandonaron la Asamblea General de la ONU antes del discurso de Netanyahu, dejando asientos vacíos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • Netanyahu afirmó que reconocer a Palestina sería un “suicidio nacional” y lo comparó con darle un Estado a Al Qaeda.
  • Países como Reino Unido, Canadá, Australia y Francia ya reconocieron a Palestina; la Unión Europea evalúa sanciones a Israel.
  • Netanyahu enfrenta una orden de arresto de la CPI, mientras Hamás calificó su presencia en la ONU como ilegítima.
  • El primer ministro y su delegación portaron pines con un código QR que enlaza a un sitio sobre el 7 de octubre, difundiendo su narrativa.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Israel
ONU
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!