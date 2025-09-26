Jefes de Estado se manifiestan contra Netanyahu en la ONU

Decenas de delegados abandonaron la Asamblea General de la ONU antes del discurso de Netanyahu, dejando asientos vacíos.

Netanyahu afirmó que reconocer a Palestina sería un “suicidio nacional” y lo comparó con darle un Estado a Al Qaeda.

y lo comparó con darle un Estado a Al Qaeda. Países como Reino Unido, Canadá, Australia y Francia ya reconocieron a Palestina; la Unión Europea evalúa sanciones a Israe l.

l. Netanyahu enfrenta una orden de arresto de la CPI , mientras Hamás calificó su presencia en la ONU como ilegítima.

, mientras Hamás calificó su presencia en la ONU como ilegítima. El primer ministro y su delegación portaron pines con un código QR que enlaza a un sitio sobre el 7 de octubre, difundiendo su narrativa.

