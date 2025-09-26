Jefes de Estado se manifiestan contra Netanyahu en la ONU
Benjamin Netanyahu habló en la ONU ante asientos vacíos, rechazó un Estado palestino y defendió su ofensiva en Gaza pese al aislamiento internacional.
Decenas de delegados abandonaron la Asamblea General de la ONU antes del discurso de Netanyahu, dejando asientos vacíos.
- Netanyahu afirmó que reconocer a Palestina sería un “suicidio nacional” y lo comparó con darle un Estado a Al Qaeda.
- Países como Reino Unido, Canadá, Australia y Francia ya reconocieron a Palestina; la Unión Europea evalúa sanciones a Israel.
- Netanyahu enfrenta una orden de arresto de la CPI, mientras Hamás calificó su presencia en la ONU como ilegítima.
- El primer ministro y su delegación portaron pines con un código QR que enlaza a un sitio sobre el 7 de octubre, difundiendo su narrativa.
