Así participará México en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, encabezará la delegación mexicana en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), que se celebrará a partir del lunes 22 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos (EUA).

El canciller representará a la titular del Ejecutivo Federal en este foro que reúne a líderes y diplomáticos de los 193 Estados miembros; esto, en medio de las disputas internacionales que se centran en Europa y Asia.

Participación de México en el Debate General y encuentros clave en la ONU

Como parte de su agenda, De la Fuente intervendrá en el Debate General, donde cada país expone su visión sobre los desafíos internacionales más urgentes —como el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la situación humanitaria en Gaza —.

Además, sostendrá reuniones ministeriales sobre temas prioritarios en la agenda multilateral, como el cambio climático , la seguridad internacional, la cooperación para el desarrollo y la reforma al sistema de Naciones Unidas.

También se prevé que mantenga encuentros bilaterales con cancilleres de diversas naciones para fortalecer vínculos diplomáticos y comerciales de México.

Tema central de la Asamblea: paz, desarrollo y derechos humanos

La 80ª Asamblea General eligió como lema “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, en referencia a la fundación de la ONU en 1945 y a su misión de promover la cooperación internacional.

El tema busca reforzar la importancia del multilateralismo en un contexto de tensiones geopolíticas, crisis humanitarias y la necesidad de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible .

La postura de México ante la comunidad internacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la participación de México reafirma los principios constitucionales de política exterior:



La solución pacífica de controversias

de controversias La no intervención

La cooperación internacional para el desarrollo

para el desarrollo La autodeterminación de los pueblos

La proscripción de la amenaza o uso de la fuerza

o uso de la fuerza La igualdad jurídica de los Estados

La promoción de la paz y la seguridad

El respeto a los derechos humanos

Con ello, el gobierno federal busca proyectar una imagen de continuidad en la defensa del derecho internacional y en la promoción del bienestar global.

Importancia para la diplomacia mexicana

La presencia de Juan Ramón de la Fuente en este foro internacional es estratégica, ya que permitirá dar seguimiento a los compromisos adquiridos de México en materia de cambio climático, migración y desarrollo sostenible.

Asimismo, representa la oportunidad de posicionar a México como un actor responsable y activo en la construcción de consensos multilaterales.

