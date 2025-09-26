Trump anuncia nuevos aranceles a importaciones
Trump anuncia aranceles del 100% a medicamentos y 25% a camiones; crece la tensión comercial con la Unión Europea y preocupa impacto en precios y pacientes.
Estados Unidos impondrá un 100% a los medicamentos de marca y un 25% a los camiones pesados a partir de la próxima semana.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- La medida afecta a empresas ya golpeadas por la guerra comercial, encareciendo costos y contribuyendo al aumento de la inflación en EUA.
- Las bolsas asiáticas cayeron, sobre todo las farmacéuticas, mientras que las europeas lograron recuperarse parcialmente.
- Pese a un pacto preliminar entre EUA y la UE que fija un límite arancelario del 15%, Trump no ha firmado un decreto que lo haga vinculante.
- Tanto la Comisión Europea como la industria farmacéutica alertan que estos aranceles pueden perjudicar a pacientes y tensar los lazos comerciales con Japón, la UE y Reino Unido.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.