Trump anuncia nuevos aranceles a importaciones

Estados Unidos impondrá un 100% a los medicamentos de marca y un 25% a los camiones pesados a partir de la próxima semana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



La medida afecta a empresas ya golpeadas por la guerra comercia l, encareciendo costos y contribuyendo al aumento de la inflación en EUA.

l, encareciendo costos y contribuyendo al aumento de la inflación en EUA. Las bolsas asiáticas cayeron, sobre todo las farmacéuticas , mientras que las europeas lograron recuperarse parcialmente.

, mientras que las europeas lograron recuperarse parcialmente. Pese a un pacto preliminar entre EUA y la UE que fija un límite arancelario del 15%, Trump no ha firmado un decreto que lo haga vinculante.

que fija un límite arancelario del 15%, Trump no ha firmado un decreto que lo haga vinculante. Tanto la Comisión Europea como la industria farmacéutica alertan que estos aranceles pueden perjudicar a pacientes y tensar los lazos comerciales con Japón, la UE y Reino Unido.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.