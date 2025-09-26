inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Video

Trump anuncia nuevos aranceles a importaciones

Trump anuncia aranceles del 100% a medicamentos y 25% a camiones; crece la tensión comercial con la Unión Europea y preocupa impacto en precios y pacientes.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Estados Unidos impondrá un 100% a los medicamentos de marca y un 25% a los camiones pesados a partir de la próxima semana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • La medida afecta a empresas ya golpeadas por la guerra comercial, encareciendo costos y contribuyendo al aumento de la inflación en EUA.
  • Las bolsas asiáticas cayeron, sobre todo las farmacéuticas, mientras que las europeas lograron recuperarse parcialmente.
  • Pese a un pacto preliminar entre EUA y la UE que fija un límite arancelario del 15%, Trump no ha firmado un decreto que lo haga vinculante.
  • Tanto la Comisión Europea como la industria farmacéutica alertan que estos aranceles pueden perjudicar a pacientes y tensar los lazos comerciales con Japón, la UE y Reino Unido.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados Unidos
Donald Trump
Economía
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!