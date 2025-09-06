Guerra Rusia-Ucrania: Zelenski rechaza invitación de Putin para reunirse en Moscú

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , rechazó ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, una propuesta del jefe del Kremlin que el mandatario ucraniano interpretó como un intento de prolongar la guerra y a la que respondió que su enemigo puede viajar a Kiev a reunirse con él.

"Él puede venir a Kiev”, señaló Zelenski en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC desde Ucrania. “No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista”, dijo.

Moscú no puede ser el lugar de una reunión

Zelenski subrayó que el jefe del Kremlin es muy consciente de que Moscú no puede ser el lugar de una reunión entre los dos mandatarios.

“Es comprensible y él lo entiende”, sostuvo, y repitió en varias ocasiones que Putin no busca un encuentro con él al continuar la guerra en Ucrania.

Después de mencionar a Moscú ya en China como lugar de una posible cumbre entre los dos presidentes, Putin reiteró la víspera en Vladivostok su propuesta.

“La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú", afirmó en el Foro Económico Oriental , donde también calificó de “gratuita” la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país.

Al mismo tiempo, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a dicho encuentro, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, ya que Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra.

“No le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave. Incluso si hay voluntad política, lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump -quien se ha ofrecido como mediador y se ha reunido con ambos mandatarios- reconoció el jueves que Rusia y Ucrania “aún no están preparados” para lograr un acuerdo de paz. Sin embargo, recalcó que “algo va a pasar” y expresó su confianza en “poder arreglarlo todo”.

